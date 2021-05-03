ما هو الصداع الناتج عن الجفاف وطرق علاجه؟

كتبت ـ فاطمة خليل

الصداع عرض شائع للجفاف، فعندما تكون مصابًا بالجفاف، يؤدي فقدان السوائل إلى تقلص الأوعية الدموية في دماغك مؤقتًا مما قد يؤدي إلى حدوث صداع، والصداع قد يكون علامة على أنك مصاب بالجفاف، والذي إذا ترك دون علاج يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحالات أكثر خطورة مثل أمراض الحرارة والتهابات المسالك البولية والصرع، في هذا التقرير نتعرف على أسباب صداع الجفاف وأعراضه وعلاجه، بحسب موقع "إنسايدر".



صداع الجفاف

ما هو صداع الجفاف؟



تختلف تجربة كل شخص، ولكن غالبًا ما يكون صداع الجفاف إحساس بالخفقان على جانبي الرأس وهذا يختلف عن آلام الصداع الأخرى مثل:

-صداع الجيوب الأنفية أو الاحتقان ، والذي غالبًا ما يسبب ضغطًا أو ألمًا في الخدين والجبهة.

-صداع التوتر، والذي يبدو وكأنه شريط ضيق حول رأسك.

-الصداع النصفي ، والذي يسبب ألمًا نابضًا في جانب واحد من الرأس أو حول العينين.

وبالنسبة للكثير من المجهود البدني والاستلقاء أو الجلوس، يمكن أن تجعل صداع الجفاف يزداد سوءًا.

ما هي أعراض صداع الجفاف؟



هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان صداع الجفاف هو التحقق من الأعراض الأخرى، مثل:

-إعياء

-فم جاف

-ارتباك أو هذيان

-إمساك

-الدوخة

-العطش

إذا كنت تعاني من صداع مستمر أو ألم حاد مفاجئ، يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور للتأكد من أن الصداع ليس شيئًا أكثر خطورة، مثل تمدد الأوعية الدموية أو السكتة الدماغية.

ما الذي يسبب صداع الجفاف؟



يتكون جسمك من 55٪ إلى 78٪ ماء، مما يجعله جزءًا أساسيًا مما يجعلك تعمل طوال اليوم، نفقد الماء من خلال التبول والعرق ونكتسب الماء من الشرب والأكل لكن ، في بعض الأحيان تفقد أجسامنا سوائل أكثر مما نتناوله. وهذا يسبب الجفاف، والذي يؤثر على جسمك بالكامل.

على وجه الخصوص ، يؤدي الجفاف إلى تقلص الدماغ قليلاً ، على الأرجح بسبب تقلص الأوعية الدموية. عندما يحدث هذا ، يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة ويؤدي إلى الصداع.

يمكن أن يحدث صداع الجفاف بسبب الجفاف الخفيف أو المتوسط ​​أو الشديد ، ولكنه غالبًا ما يعتمد على الشخص.

ستكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف في حالات مثل:

-القيء أو الإسهال ، مثل التسمم الغذائي أو الأنفلونزا

-النشاط البدني وفقدان العرق

-الحرارة وزيادة التعرض للشمس

ما علاج صداع الجفاف



تختلف مدة نوبات صداع الجفاف اعتمادًا على الفرد، ولكن وجدت الأبحاث أنه وفقًا للكمية التي تشربها، يمكن حل الصداع في غضون 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات فيما يلي أربع خطوات يجب اتباعها لعلاج صداع الجفاف:

اشرب الماء

الطريقة الأولى لعلاج صداع الجفاف هي شرب المزيد من الماء وجدت دراسة أجريت عام 2004 أن المشاركين الذين شربوا ما لا يقل عن 500 مل إلى 1000 مل من الماء شعروا بالراحة من الصداع خلال 30 دقيقة وتم حل الصداع بعد ساعة إلى ثلاث ساعات.

تناول مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية



تناول الأدوية مثل الإيبوبروفين أو تايلينول يمكن أن يساعد في الصداع ، لكن فيلدبرج يقول إن هذا لن يعالج المشكلة على المدى الطويل. يجب أن يكون الماء هو أول مسار للعمل.

الراحة

إذا كنت تشعر بصداع الجفاف في يوم حار، يجب إيجاد مكان مظلل أو بارد للراحة وشرب الماء حتى تشعر بأنك قادر على الاستمرار في ممارسة الرياضة أو الأنشطة الأخرى.