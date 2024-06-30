أطعمة تحميك من حرارة الطقس والرطوبة وتعزز مناعتك.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

اتباع نظام غذائي جيد وصحى يساعد على ترطيب جسمك وتعزيز مناعتك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفى ظل ارتفاع حرارة الطقس نقدم بعض الأطعمة والمشروبات لتحميك من حرارة الشمس وتعزز مناعتك وترطب جسمك، بحسب موقع تايمز ناو.

1. الفواكه والخضروات

يجب اختيار الخضروات والفواكه بكثرة لتعزيز مناعتك فهى مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز مناعتك وتساعد في الوقاية من العدوى.

2. الزنجبيل

الزنجبيل مشهور بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، وإدراجه في وجباتك اليومية، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، يمكن أن يوفر حماية إضافية ضد الأمراض الموسمية الشائعة مثل نزلات البرد والسعال والأنفلونزا.

3. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك على الهضم وتقوية الأمعاء، ما يلعب دورًا حاسمًا في المناعة الشاملة، فالزبادي واللبن الرايب مصادر ممتازة للبروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في الوقاية من التهابات الجهاز الهضمي.

4. ترطيب الجسم بشاي الأعشاب والشوربات

شاي الأعشاب والحساء الدافئ لا يبقيك رطبًا فحسب، بل يساعد أيضًا في إزالة السموم من الجسم، اختر شاي الزنجبيل أو شاي الريحان أو شوربة الخضار لتعزز مناعتك بشكل طبيعي.

5. اختر الأطعمة الغنية بفيتامين C

فيتامين C ضروري لنظام المناعة الصحي، قم بتضمين الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون في نظامك الغذائي لأنها مصادر غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

6. تجنب طعام الشارع واختر الوجبات منزلية الصنع

الطقس الحار يرتبط بفساد بعض الاطعمة، لذا تجنب أطعمة الشارع واختر الوجبات المطبوخة الطازجة والمحضرة منزليًا والتي يتم إعدادها باستخدام المياه النظيفة والمكونات.

7. حافظ على رطوبة جسمك بالمياه

إن الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية خلال الصيف لطرد السموم والحفاظ على وظائف الجسم.

8. قم بإضافة الأعشاب والتوابل مثل الكركم

يتمتع الكركم بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومطهر قم بدمجه في الكاري والحساء والشاي لتعزيز مناعتك والحماية من العدوى.

9.اختيار وجبات خفيفة

يصعب هضم الأطعمة الدهنية الثقيلة أثناء الجو الحار ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. ومن ثم، يجب عليك اختيار وجبات خفيفة وطازجة تكون سهلة على المعدة وتوفر العناصر الغذائية الأساسية.

10. الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة

إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، يعد الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة أمرًا بالغ الأهمية. اغسل الفواكه والخضروات جيدًا، وعقّم أسطح الطهي، ومارس غسل اليدين بانتظام لمنع انتشار العدوى.