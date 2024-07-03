رجيم يساعدك على فقدان 13 كيلو من وزنك فى 3 أسابيع.. تعرف عليه

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع hindustantimes قصة لشاب تخلص من الوزن الزائد بعد اتباعه حمية صيام الماء لمدة 21 يوما أو 3 أسابيع، حيث فقد 13 كيلو من وزنه خلال هذه الفترة.

واتبع أديس ميلر، الشاب العشرينى، حمية الماء، ووصف هذه التجربة أنها بمثابة تغيير حقيقي في حياته، حيث أنه اتبع حمية خالية من الطعام والسكريات والأملاح، وفقد خلالها 6% من دهون الجسم.

وأوضح "أديس" أن حمية الصيام بالماء يمكن أن تفيد الجسم من خلال إزالة السموم ، وتحسين الهضم، وتعزيز الصفاء الذهني، ولكن قد يشكل بعض المخاطر الصحية.

هل صيام الماء آمن؟

قال الدكتور RR Dutta، رئيس قسم الطب الباطني في مستشفى Paras Health بالهند، أن صيام الماء يتضمن استهلاك الماء فقط وعدم تناول أي سوائل أو أطعمة أخرى لمدة محددة، تتراوح من 24 ساعة إلى عدة أيام أو أسابيع.

ومن بين الفوائد الصحية لصيام الماء إزالة السموم وتحسين الهضم وتعزيز الوضوح العقلي والتركيز، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في إنقاص الوزن وحساسية الأنسولين، ومع ذلك، عندما يتم ذلك دون إشراف طبي قد يزيد من التعرض لمشاكل صحية.

ما هي مخاطر صيام الماء؟

قدم التقرير، أبرز الأضرار الناتجة عن صيام الماء، ومنها:

-نقص المغذيات

يمكن أن تؤدي فترات طويلة بدون طعام إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ، مما قد يسبب الضعف أو الدوخة أو حتى مشاكل صحية أكثر خطورة.

-خطر الجفاف

على الرغم من أن الماء ضروري للترطيب، إلا أن الإفراط في تناول الماء دون توازن المعادن يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن المعادن والجفاف.

-التأثير على التمثيل الغذائي

قد يؤدي الصيام لفترات طويلة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، حيث يحاول الجسم التكيف للحفاظ على الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل متكرر بعد انتهاء الصيام.

وأشار التقرير، إلي أن هناك بعض الاعتبارات الطبية التي يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، أو اضطرابات الأكل تجنب صيام الماء أو القيام بذلك فقط تحت إشراف طبي .

وأوضح التقرير، أن هناك طرق بديلة للصيام المائي، ومنها الصيام المتقطع أو برامج الصيام التي تتم تحت إشراف طبي هي بدائل أكثر أمانًا للصيام بالماء، فهي يمكن أن تفيد الجسم دون أن تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة كبيرة.