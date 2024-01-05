دهون لا غنى عنها فى رحلة إنقاص الوزن.. عشان الرجيم يبقى صحى

كتبت إيناس البنا

اتباع نظام غذائى صحى يتطلب الكثير من التركيز والعناية بدقة في اختيار نمط الأكل الخاص بك، مع ضرورة الاعتماد على التمارين الرياضية لتحقيق النتيجة المرضية التي ترغب فيها.

من جانبها كشفت الدكتور مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، أنه عند اتباع نظام غذائى لفقدان الوزن قد يحاول الشخص التخلص من الدهون فى تناوله للوجبات، اعتقادا منه أنها سبب زيادة كتلة الجسم وبالتالى زيادة الوزن.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية في تصريحاتها لـ " اليوم السابع"، أن الدهون تتمتع دائما بسمعة سيئة في زيادة الوزن، ولكن على عكس ذلك ليست كل الدهون سيئة للجسم، فهناك مثلا الدهون الصحية التي تمثل عنصرا غذائيا رئيسيا في خطة فقدان الوزن، وأنه لا ينبغي استبعادها من نظامك.

وأضافت أن تناول الدهون باعتدال لا يتسبب فى زيادة الوزن، لأن الجسم يحتاج إلى الدهون الصحية لضمان كفاءة وبناء العضلات وإعطاء الطاقة اللازمة للجسم، كما أنها تساعد على الشبع، وبالتالي ضمان عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تأتى من مصادر كثيرة أهمها الأفوكادو والمسكرات والتي تعد مصدر هام لصحة الجهاز العصبى وصحة الدماغ، ولا يقوم الجسم بإنتاجها، لذا يجب الحصول عليها من الطعام .

ولكن ليست كل الدهون صحية، كما أوضح تقرير موقع " healthsite"، فقط الدهون غير المشبعة التي توجد في الأسماك والمكسرات وأنواع من الفاكهة والخضراوات، والابتعاد عن الدهون المتحولة والهدرجة، وهناك الدهون المشبعة، والتي ليست ضارة مثل الدهون المتحولة، ولكن يجب استهلاكها باعتدال، منها اللحوم الحمراء والزبدة والجبن والآيس كريم هي أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. يمكن أيضًا العثور على الدهون المشبعة في الدهون النباتية مثل جوز الهند وزيت النخيل.