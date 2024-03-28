رجيم البحر الأبيض المتوسط يقلل خطر الإصابة بألزهايمر

كتبت فاطمة خليل

مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة التى تصيب كبار السن ، ولكن يمكن الوقاية من هذا المرض وتقليل خطر الإصابة به باتباع نظام غذائي صحى وتعلم مهارات وأشياء جديدة.



وجدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي متوسطي "ريجيم البحر الأبيض المتوسط " يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف وألزهايمر لدى كبار السن، بحسب موقع دايلي إكسبريس.



ونظر العلماء في كيف يمكن لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن من خلال تحليل بعض الأبحاث.

كيف يحدث الخرف؟

يحدث الخرف عندما لا يتمكن الدماغ من العمل بشكل صحيح، ويحدث في المقام الأول لكبار السن ومن المتوقع أن يصاب حوالي 14 مليون شخص بالخرف بحلول عام 2060.



النوع الأكثر شيوعًا من الخرف هو مرض ألزهايمر، والذي يحدث بسبب تراكم مادة في الدماغ.



أشياء كثيرة مثل جيناتنا والطريقة التي نعيش بها يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالخرف.



لكن الحصول على مزيد من التعليم واتباع نظام غذائي صحي مثل نظام البحر الأبيض المتوسط قد يساعد في حمايتنا.



ويركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على تناول الكثير من الفواكه والخضروات وزيت الزيتون.



ووجد البحث أن الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يمكن أن يقلل بشكل طفيف من خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من وجود اختلافات في البيانات التي تم تحليلها.



ومن خلال النظر في جوانب مختلفة مثل نوع الخرف، وكيفية إجراء الدراسات، ومكان إجرائها، تمكن الباحثون من فهم كيفية ارتباط النظام الغذائي والخرف بشكل أفضل.