اليوم السابع
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إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:14 ص
إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
محمد صبحى

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أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة نتيجة امتحانات نهاية العام الجامعى 2023/ 2024 ، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للكلية ، وبعد انتهاء الكنترولات بالكلية من رصد وتصحيح نماذج الاجابات وتجميع الدرجات.

كانت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، قالت فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه  سيتم إعلان النتيجة إلكترونيا عبر موقع الكلية الإلكترونى حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها.

وتابعت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه فور إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى سيتم العمل على فتح باب التقدم بالتماسات وذلك لمدة أسبوع على أن يكون التقدم إلكترونيا وسداد رسوم التظلم إلكترونيا موضحة أنه يتم إعادة رصد الدرجات داخل الكنترولات بالنسبة للمواد التى تقدم بها الطلاب بالتماسات لتجميع الدرجات وإعلان النتيجة مرة أخرى وذلك بعد التأكد من إضافة درجات امتحانات المنتصف.







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