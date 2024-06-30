ختام مناقشة مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلام بإعلام القاهرة

كتب محمد صبحى

اختتم مهرجان مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة ، حيث تمت مناقشة المشروعات على مدى ثلاثة أيام تعقد فيها الجلسات بداية من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء ، ويأتى ذلك برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا البدوى عميد الكلية، والدكتورة سلوى العوادلى وكيل الكلية، والدكتورة أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة.

صرحت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة أن جميع مشروعات التخرج التي تأتى هذا العام تحت شعار "العلم في خدمة المجتمع" لتتوافق ورسالة كلية الإعلام وتحقق أهداف الاستدامة ومواكبة التطورات في إطار المسؤولية المجتمعية، كانت اعمال على مستوى من الحرفية والمهنية كبير، مما أدى لصعوبة اختيار الفائزين نظرا للجودة المتقاربة، وأعلنت البدوي عن المشروعات الفائزة بالمراكز الخمسة الاولي والتي نفذها الطلاب وأشرف عليها أعضاء هيئة التدريس بالقسم وهم:



المركز الاول: مشروع بنك ناصر الاجتماعي الذي استهدف إعادة بناء مكانة البنك وإبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به في تنمية المجتمع المصري تحت اشراف د. ايمان طاهر.



المركز الثاني: مشروع معادلة 101 والذي قدم حملة توعوية لتعريف الجمهور بالذكاء الاصطناعي تحت اشراف د. حياة بدر.



المركز الثالث: مشروع تحت عنوان "سايبر جارد " وهو مشروع معنى بالتوعية بأهمية الأمن السيبراني وكيفية اتخاذ الإجراءات الهامة ضد الاختراقات والجرائم الإلكترونية تحت اشراف د. مي حسام.



المركز الرابع: مشروع شروة دايمه) للتوعية بأهمية المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة والتسويق الأخضر تحت اشراف د. حياة بدر.



المركز الخامس: مشروع اصحاب المقامات والتي تهدف إلى التوعية بأهمية الحياة بعد سن ال ٦٠ تحت اشراف د. حياة بدر.

فيما قال الدكتور احمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والاعلان بالكلية ان مشروعات التخرج هذا العام حصلت على رعايات مهمة، مثال وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ، مما يعكس مدى وعى الجهات المسئولة بالدور الذي تقوم به مشروعات التخرج في خدمة المجتمع وتعزيز ودعم التنمية المستدامة‎، وان عدد المشروعات بلغ 23 مشروع ارتبطت بدعم خطة الدولة واستراتيجيتها لرؤية مصر 2030 وب

موضوعات متعلقة ببناء الوعي والحد من مخاطر سوء استخدام وسائل الإعلام والاتصال وسبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لوسائل الإعلام الجديدة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وحملات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والصناعي والتكنولوجي، وأيضا تبني القضايا التي تسهم في مكافحة الفقر وحماية الأسرة وتمكين المرأة، ودعم البرامج الحمائية للفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة والطفل وكبار السن، وحملات تستهدف التوعية الصحية والبيئية والاستدامة، ورفع مستوي الوعي بمفهوم التلوث الكربوني وتأثيراته السلبية، واهمية الطاقة الشمسية واستخداماتها وكذلك التوعية بأهمية المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة والتسويق الأخضر، وحملات اخرى تهدف إلى التوعية بمفهوم السياحة المستدامة والسياحة الداخلية للمعالم الأثرية الإسلامية القديمة والمتاحف الفنية وتعزيز الهوية المصرية، وأيضا مشروعات فى إطار التوعية التكنولوجية والأمن السيبراني، وأهمية تعليم الأطفال للبرمجة، وكذلك التوعية بالتأثيرات السلبية للأجهزة الإلكترونية وتقديم البدائل المفيدة.

يذكر أن مشروعات التخرج حظيت بتحكيم متميز من أساتذة الكلية وهم الدكتور على عجوة، الدكتور سامي عبد العزيز، الدكتورة ثريا البدوي، الدكتور محمود يوسف، الدكتورة حنان جنيد، الدكتورة سلوى العوادلى، الدكتور صفوت العالم ، الدكتورة أمل فوزي، الدكتورة نرمين عجوة، الدكتور محمد عتران، الدكتورة مها بهنسي، ومن المتخصصين خارج الكلية وهم: الدكتورة هنادى سلطان، الدكتورة نعايم سعد زغلول، د أمجد عاصم، د محمد النجار.