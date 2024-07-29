وزير الأوقاف: القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا ونرفض كل صور الظلم

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، رئيس مجلس القضاء الشرعي، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الأوقاف أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الكبرى وسنظل داعمين لأشقائنا في فلسطين، وفي حقهم في الحياة، وفي رفض كل صور الظلم والقهر لهم.

كما أكد وزير الأوقاف على ثوابت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع الظلم والعدوان عن أشقائنا في فلسطين عمومًا وفي غزة خصوصًا وفي حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، رئيس مجلس القضاء الشرعي، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني.

من جانبه أهدى الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درعًا تذكاريًّا تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.