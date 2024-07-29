صرف معاشات شهر أغسطس 2024 .. اعرف الموعد

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعى، اعتبارا من يوم الخميس أول الشهر المقبل، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" لصالح المؤمن عليه حيث نص القانون، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك كما يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.