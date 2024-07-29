اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 04:40 م
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صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة

الإثنين، 29 يوليو 2024 04:27 م
صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة خبز - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية  في فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف فى المحافظات الساحلية، خلال فترة الصيف، وذلك في محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ويستمر حتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.

ويستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم في هذه المحافظات الساحلية دون التقيد بمحل إقامته وذلك فى إطار الحرص على تسهيل كل الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق حيث سيتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.







وزارة التموين

صرف الخبز المدعم للمصطافين

الخبز المدعم بالمحافظات الساحلية

الخبز المدعم

حصة الفرد من الخبز المدعم



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