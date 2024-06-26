اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:53 م
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حصاد الوزارات.. انتظام صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:13 م
حصاد الوزارات.. انتظام صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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