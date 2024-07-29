جامعة دمياط: تفعيل برنامج بكالوريوس علوم التمريض "التخصصى" بالساعات المعتمدة

دمياط - معتز الشربينى

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه الشهري اليوم الإثنين، بجلسته رقم 211 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية كلاً من الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات، الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء .

استهلّ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الجلسة باستعراض تقريراً لحصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر يوليو، ووجه رئيس الجامعة الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات على حسن سير العملية الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي2023\2024، والجهد المبذول لسرعة إعلان النتائج بكليات الجامعة .

ثم شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله ومنها: تفعيل برنامج البكالوريوس في علوم التمريض "التخصصى" بنظام الساعات المعتمدة، وتفعيل البرنامج المكثف في التمريض لمنح الدرجة الثانية في علوم التمريض لخريجي الكليات الأخرى، وفتح مكتب التحويلات المركزي للطلاب الراغبين في التحويل من نظام الإنتساب إلى نظام الإنتظام بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024\2025 في الفترة من 11\8 وحتى 26\9\2024، ومنح 3 لقب علمي لوظيفة أستاذ، وتعيين 9 بوظيفة مدرس، منح 18 درجة دكتوراة، منح 27 درجة ماجستير.



