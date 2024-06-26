مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 11 درجة دكتوراه و14 درجة ماجستير

دمياط - معتز الشربيني

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 بجلسته رقم (209) برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية كلاً من د الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.

استهلّ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الجلسة باستعراض تقريراً لحصاد أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر يونيو، ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بعمل خطة تنفيذية لأداء الكليات عن فترات محددة وعرض تقرير دوري لنسبة التنفيذ.

ووجه رئيس الجامعة الشكر الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لإنشاء بوابة الخدمات الذكية لطلاب الجامعة وتشمل نتائج الطلاب،الكشف الطبي،التظلم من النتيجة، وكذلك إتاحة جميع الاستمارات الالكترونية الخاصة بلجنة اخلاقيات البحث العلمي على موقع الجامعة.

وصرح رئيس جامعة دمياط بعزم الجامعة تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية بالتعاون مع الكليات لتشجيع طلابها على المشاركة ، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

ثم انتقل المجلس لمناقشة موضوعاته ومنها:

الموافقة على مقترح الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 / 2024 لعدد من كليات الجامعة.

منح 1 لقب علمي لوظيفة أستاذ، منح 1 لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد، تعيين 3 بوظيفة مدرس، منح 11 درجة دكتوراة، منح 14 درجة ماجستير.