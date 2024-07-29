تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة طهطا فى سوهاج بتكلفة 4 ملايين جنيه

سوهاج ـ عمرو خلف

تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا الجهود المكثفة والمستمرة لأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة شل وتفرعاتها بمدينة طهطا بأطوال حوالى 20000 متر مسطح تقريباً وبتكلفة حوالى 4 ملايين جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وحرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بجميع المناطق بمدينة طهطا وساحل طهطا.

وتأتى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف أنحاء مدينة طهطا وساحل طهطا ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبإشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية وأعضاء التفتيش المالى والإدارى والمتابعة وتحت إشراف مدير عام مديرية الطرق بسوهاج.