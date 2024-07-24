اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توقف العبارة النهرية بطهطا سوهاج بعد غرق غرفة المحركات وتكدس الركاب.. صور

الأربعاء، 24 يوليو 2024 10:26 ص
توقف العبارة النهرية بطهطا سوهاج بعد غرق غرفة المحركات وتكدس الركاب.. صور العبارة النهرية في طهطا
سوهاج محمود مقبول

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شهدت العبارة النهرية بناطق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، والتي تربط بين الأهالى بشرق النيل وغرب النيل بناحية قرية الخذندارية حدوث عطل مفاجئ بالعبارة، عقب تسرب المياه لغرفة المحركات وفشل كل المحاولات في شفط المياه الموجودة بالغرفة.

على جانب آخر تكدست المركبات مختلفة الأنواع والأهالى منذ الساعات الأولى للعمل أمام مدخل العبارة، الأمر الذى خلق حالة من الفوضى ولجوء المواطنين لاستخدام اللانشات في العبور من غرب إلى شرق النيل والعكس، خاصة مع وجود أعطال بعدد من العبارات النهرية بالمكان والتي لم يتم إصلاحها بإجمالى 4 عبارات نهرية.

جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول عطل العبارة تمهيدا لإصلاحه من قبل المختصين في محاولة لعودة العمل بالعبارة لمنع تكدس الركاب والمركبات على مدخل العبارة النهرية التي تعد واحدة من أهم وسائل النقل بين الشرق والغرب.

السيارات تنتظر إصلاح العبارة
السيارات تنتظر إصلاح العبارة

 

العبارة المعطلة
العبارة المعطلة

 

المياه داخل غرفة المحركات
المياه داخل غرفة المحركات

 

تكدسات للمركبات
تكدسات للمركبات

 

عبارات أخى معطلة
عبارات أخى معطلة

 

غرفة المحركات
غرفة المحركات

 







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