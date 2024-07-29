أستاذ كبد: عالجنا 40 ألف أفريقى من فيروس سى بالأدوية المصرية مجانا

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد البرعى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر، مدير المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، إن مصر أول دولة في العالم استطاعت أن تتخلص من فيروس سى، وذلك من خلال مسح شامل للمصريين وعلاج 4.4 مليون مصاب بالفيروس بنتائج تصل إلى أكثر من 98%.

وأضاف، في تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إنه بعد مسح حوالى 63 مليون مواطن اكتشفنا وجود بعض المرضى الذين يعانون من تليف بالكبد، وتم اطلاق مبادرة الكشف عن تليف وأورام الكبد، موضحا، إن المريض المصرى الذى يتم اكتشافه بانه مصاب بفيروس سى يتم علاجه والأشخاص الذين ثبت اصابتهم بأورام بالكبد يتم تشخيص وعلاج حالتهم.,

وأكد، إنه تم زيارة أكثر من 10 دول افريقية، ونفذنا البرنامج المصرى لمبادرة 100 مليون صحة في 4 دول أفريقية حتى الآن، ونصدر لهم التجربة المصرية، كما يتم تعليمهم بطرق انشاء برنامج قومى، مع تدريب الافارقة، ويتم التعاون مع وزارة الصحة ومركز السيطرة على الأمراض الأفريقى لتدريب وعلاج الافارقة باستخدام أدوية فيروس سى المصرية والمصنعة محليا وبالمجان، مضيفا، إننا عالجنا أكثر من 40 ألف مريض أفريقى من فيروس سى.

وأوضح، إن فيروس سى في أفريقيا ليس هو الغالب هناك بل إن النسب منخفضة والمنتشر هناك هو فيروس بى، جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد وذلك بالمتحف المصرى.