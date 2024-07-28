مصر تحتفل باليوم العالمي للكبد باستعراض جهودها فى القضاء على فيروس C

كتبت أمل علام

احتفلت اليوم وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى لالتهاب الكبد وذلك بالمتحف المصرى ليكون شاهدا على ما انجزته مصر فى مجال القضاء على فيروس سى، وذلك بعد حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، الإجراءات التى تتخذها مصر بعد حصولها على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بطب القاهرة عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إننا علمنا من خلال الدراسات التى أجريناها أن كل مريض مصاب بفيروس سى يمكن أن يعدى أو يصيب 4 من المخالطين له ولذلك بعلاج مريض واحد فإننا يمكن حماية 4 آخرين من المخالطين للمريض، وبدأنا من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية كيف يمكن أن نتعامل مع مرضى فيروس سى وكان لدينا مراكز لعلاج الفيروسات الكبدية وبدأنا فى اجراء دراسات فى مراكز علاج الفيروسات بالمنوفية والقاهرة والمنصورة لمعرفة افضل علاج لهؤلاء المرضى المصابين بفيروس سى من النوع الرابع للفيروس، لان المصريين يعانون من النوع الرابع من فيروس سى.

وأضاف، إنه بدأنا فى وضع الخطوط الاسترشادية عندما بدانا بالعلاجات المباشرة للفيروس من عقار السوفالدى والدكلانزا، وحققت نجاحا كبيرا فى التخلص من الفيروس، ثم استخدمنا العلاجات المثيلة، وكل مركز من مراكز العلاج بدأت تستخدم العلاجات المثيلة المحلية المصرية بعد ذلك

وأوضح، إننا اول دولة بالعالم تعالج بالأدوية المباشرة ووضعنا الخطوط الاسترشادية لعلاج فيروس سى بالأدوية المحلية المثيلة بأسعار رخيصة جدا عن الاسعار العالمية لأدوية فيروس سى.

من جانبه قال الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، اننا حققنا انجازا كليرا فى مجال القضاء على فيروس سى وذلك من خلال المسح الشامل للمصريين، حيث تم إجراء مسح لـ 63 مليون مواطن وعلاج حوالى 4.5 مليون مصاب بفيروس سى، وتم اتخاذ اجراءات شاملة من حيث الحقن الامن وسلامة الدم، واتخاذ الاجراءات الوقائية لمكافحة العدوى بالمستشفيات واستخدام الحقن ذات الاستخدام الواحد.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وممثلة الامم المتحدة، والدكتور أشرف عمر رئيس الجمعية المصرية لسرطان الكبد، والدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور إمام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.



الاحتفال باليوم العالمى للكبد الوبائى



