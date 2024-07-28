انكسار الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد 28 يوليو 2024 إلى الجمعة 02 أغسطس 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الإنخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

- استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط يوم الاحد 28 يوليو وسرعة الرياح (50:35 كم / ساعة وارتفاع الامواج ( 1.5 : 2.5م)

- يسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة علي جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الانحاء.

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أبو سمبل - حلايب - شلاتين ( يوم الأحد 28 يوليو.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، عن أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وحلايب وشلاتين .

ومتوقع أيضا اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.