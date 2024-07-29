أبناؤنا في عيون الدولة.. سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقى.. صور

أسوان- صلاح المسن

تهتم وزارة الشباب والرياضة، بحمامات السباحة على مستوى مراكز محافظة أسوان، وتهتم بالتأكد من تطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والمعايير والاشتراطات اللازمة، وضمان تطبيق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بكل حمامات السباحة على مستوى محافظة أسوان، مع التأكيد على ضرورة وجود فريق إنقاذ ومعدات إنقاذ شخصية واتخاذ كل التدابير الوقائية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات ومنها توفير أدوات الإنقاذ حول حمام السباحة من عوامات وسلم للإنقاذ وأدوات إسعافات أولية، وكل المتطلبات الواردة بتطبيق الكود المصري للإنقاذ الصادرة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويجري متابعة مطابقة المواصفات الفنية والإنشائية بحمامات السباحة في أسوان لاستخدامها بأغراض السباحة والتدريب وخروج حملات تفتيش موسعة لمراقبة ومتابعة حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية والخاصة، ومتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة وغلق المنشآت المخالفة للكود المصرى لتأمين المسطحات المائية.

وبدأت بأسوان حملة تفتيش على حمامات السباحة العامة والخاصة بمحافظة أسوان، وغلق فورى لحمامات السباحة غير المستوفاة لاشتراطات الأمن والسلامة، وموضوع اشتراطات نسب الكلور ومضادات السميات وتوافر المنفذين وغيرها من الاشتراطات.

وعلي رأس حمامات السباحة التابعة لمديرية الشباب والرياضة نادي اسوان الرياضي ونادي الشمس ونادي أبو الريش قبلي ونادي بلانة ونادي كيما الرياضي ونادي الكهرباء بجانب حمامات سباحة بإدفو وكوم أمبو.

وتم مراجعة أدوات الإنقاذ وأدوات الإسعافات الأولية ومدى جاهزية كل منها ومراجعة ملفات المنقذين بالإضافة إلى مراجعة عوامل الأمن والسلامة داخل الحمام وفي محيطه، وضوابط معالجة المياه والقياس الدوري لنسبة الكيماويات والإجراءات الإدارية وفقا للكود المصري لحمامات السباحة.

كما تم التأكيد على تحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤولية توفير الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيقها، وتحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين، والالتزام بمواعيد فتح وغلق الأندية والأنشطة بها، بما فيها حمامات السباحة، وفقا للقرارات السابقة في هذا الشأن.

وتم تنظيم عدة جولات ميدانية للمتابعة، شملت التأكيد على ضرورة تحديد خط الأمان بين الجزء العميق والجزء الغير عميق، وتحديد منطقة الغطس بواسطة علامات ملونة، وضرورة توفير شنط إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين، والممشى حول الحمام والأسطح المجاورة، وتطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة بشكل منتظم، وتوفير مساحة كافية بين كراسي الاستلقاء للتشمس لتقليل التلام

وبناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و توجه ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان على رأس لجنة من المتخصصين ومن مراقبين صحيين لتحليل المياه من هيئة الصحة بأسوان لعمل حملات مكثفة للتفتيش علي كافة المنشآت والأندية الرياضية والصحية العامة والخاصة للتحقق من تطبيق الأكواد الصحية الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لأستخدامات حمامات السباحة.

وتوجه سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة بأسوان متابعة العاب الكنوي والتجديف والكياك واكاديمياتهم بنادي التجديف والتأكد من استخدام أدوات الأمن والسلامة والانقاذ والاسعافات الأولية وسلامة مراكب التمرين.

وباشرت اللجنة عملها علي حمامات نادي اسوان ونادي ابو الريش ونادي الشمس وأثبتت اتباع الهيئة جميع عوامل الأمن والسلامة وأنه مطبق لضوابط الكود المصري للمسطحات المائية المقرره ، كما تأكدوا من توافر العدد المطلوب من المدربين والمنقذين المطلوب بما يتوافق وعدد المترددين.

وأصدر ناصر سليم قرار بغلق حمام سباحة نادي بلانة الرياضي لمدة أسبوع لعدم التزام المنقذين بالتواجد في الأماكن المخصصة لهم ووجود شهادات إنقاذ منتهية الصلاحية.

وأشار ناصر سليم، إلى أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع أية منشأة عامة أو خاصة يثبت عدم التزامها بتطبيق جميع اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة فى حمامات السباحة والغلق الفورى لحمامات السباحة غير الملتزمة بأي من الاشتراطات والضوابط خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد تردد الملايين من النشء والشباب على الأندية ومراكز الشباب لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات المتنوعة وخاصة الرياضية والترفيهية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.





سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (1)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (2)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (3)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (4)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (5)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (6)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (7)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (8)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (9)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (10)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (11)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (12)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (13)



سباحة آمنة بأسوان ضمن مبادرة مصر بلا غرقي (14)



