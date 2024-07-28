6 طرق يمكن أن يساعدك بها الامتنان على تعزيز صحتك العقلية

كتبت مروة هريدى

الامتنان يمكن أن يعزز صحتك، حيث إن مدى إدراكك للحياة من حولك، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، يمكن أن يكون له تأثير عميق على نفسيتك، ويتمتع الأشخاص الذين يحسبون نعمهم أو يشعرون بمزيد من الامتنان بشكل عام بقدر أكبر من المرونة للتعامل مع الضغوط اليومية، وهذا يجعلهم أكثر صحة من غيره، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الامتنان يمكن أن يكون له تأثير علاجي على الصحة البدنية والعقلية، وإن ممارسة الامتنان، أو تقدير الأشياء من حولك، تلعب دورًا في تحسين جودة النوم، والحفاظ على معنوياتك جيدة معظم الوقت، وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وهما عاملان من عوامل الخطر للعديد من الأمراض المزمنة.

فيما يلي.. بعض الطرق التي يمكن أن يساعدنا الامتنان بها على تعزيز الصحة العقلية:

الامتنان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الشعور بمزيد من الإيجابية والامتنان يمكن أن يساعد في خفض مستويات التوتر وضغط الدم وتقليل الالتهابات، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسن عام في صحة القلب.

الشعور بالامتنان يعزز جهاز المناعة لديك

إن تقدير الأشياء من حولنا ورؤية الأشخاص والمواقف في ضوء إيجابي يمكن أن يكون له تأثير على جهاز المناعة لديك، وسيساعدك هذا على التمتع بصحة جيدة بشكل عام.

يمكن أن يساعد في تحسين نومك

ممارسة الامتنان يقلل من التوتر لديك ويقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب والقلق ويجعلك تشعر بالسعادة بشكل عام، وهذا له تأثير علاجي على نومك أيضًا، والأشخاص الذين ينامون جيدًا ويكونون أكثر صحة.

يمكن أن يقلل من خطر الاكتئاب

عندما تشعر بالامتنان تجاه الأشياء الأكثر أساسية مثل جسمك وطعامك وحواسك، فإنك تحول التركيز من الثرثرة السلبية لعقلك نحو أشياء أكثر إيجابية في الحياة، إن التواجد في هذه الحالة يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب ويجعلك تشعر بالسعادة.

يمكن أن يقلل من الألم المزمن

تقول دراسة نُشرت في مجلة التمريض الشامل، إن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة والذين يمارسون الامتنان بانتظام لاحظوا تحسنًا في الشعور العام بالرفاهية بالإضافة إلى انخفاض الألم في اليوم الذي مارسوا فيه تمرين الامتنان.

يمكن أن يحسن علاقاتك

من المعروف أن الشعور بالامتنان للعلاقات المحببة في الحياة يحسن صحتك العقلية، عندما تكون في حالة ذهنية رائعة، فإنك تتمتع بصحة جيدة وتواجه خطرًا أقل للإصابة بالأمراض المزمنة، يمكن أن يساعدك هذا في العيش حياة صحية.