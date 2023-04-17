دراسة: نحو 21% من البالغين فى الولايات المتحدة يعانون من آلام مزمنة

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كشفت دراسة حديثة أجراها "المركز الوطنى الأمريكى للوقاية من الإصابات والمكافحة" عن أن ما يقرب من 20,9% من البالغين فى الولايات المتحدة عانوا من آلام مزمنة خلال عام 2021.



استخدم الفريق البحثى بيانات من مسح أجرى عن الصحة الوطنية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، لتقديم تقديرات محدثة عن انتشار الألم المزمن والألم المزمن عالى التأثير بين البالغين فى الولايات المتحدة وداخل المجموعات الفرعية السكانية المختلفة.



ووجد الباحثون أن 20.9% من البالغين فى الولايات المتحدة عانوا من آلام مزمنة خلال عام 2021، وهو ما يعادل حوالى 51.6 مليون شخص.



بالإضافة إلى ذلك، أفاد 6.9% من البالغين بأنهم يعانون من آلام مزمنة شديدة التأثير، ما يعنى أن حياتهم اليومية تأثرت بشكل كبير بآلامهم، وهذا يُتَرجم إلى ما يقرب من 17.1 مليون شخص.