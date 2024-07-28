اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من موجات الحرارة.. إنفو جراف

الأحد، 28 يوليو 2024 03:07 م
وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من موجات الحرارة.. إنفو جراف انفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن 5 نصائح هممة لـ حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحرارة، حيث تضمنت النصائح النقاط التالية:-

- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ

- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق في المنزل

- برد عربة طفلك احترس من تغطيتها بقطعة قماش جافة، ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك

- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس

- اجعل منزلك باردًا

- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك

انفوجراف
انفوجراف

 







الصحة

الاطفال

الرضع

درجات الحرارة

السيارات

التعرض للشمس



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