مستثمرى المشروعات: تداول "الفكة" فى الأسواق سيحد من معدلات التضخم

كتب مدحت عادل

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة إعادة العمل بالعملات "الفكة" ذات قيمة ال10 قروش و20 قرشا وال25 قرشا و50 قرشا خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الحد من التأثيرات المتوقعة على أسعار السلع والخدمات بعد رفع أسعار المواد البترولية .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد اليوم، إن رفع أسعار المواد البترولية سيدفع المنتجين والتجار وسلاسل النقل والشحن إلى رفع الأسعار النهائية للمنتج واذا استسهل كل مصنع وتاجر وضع زيادة بقيمة جنيه لكل منتج نهائى بسبب عدم رغبته فى التعامل بنظام الفكة أو عدم وجودها سترتفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى غير مسبوقة ، رغم أن تأثير زيادة تكلفة المواد البترولية فى عملية انتاج وشحن وبيع السلعة الواحدة قد لا تصل إلى جنيه أو حتى نصف جنيه.

وقال أنه لابد من تكاتف جميع الجهات المعنية من حكومة ومستثمرين ومواطنين خلال الفترة القادمة وعدم المبالغة فى فرض زيادات على أسعار السلع من خلال العمل بآليات تسعير عادلة تتناسب مع التكلفة الحقيقية للمنتج وإعادة العمل بالعملات المعدنية او الورقية فئات القروش حتى لا يتم استسهال وضع زيادات بقيمة الجنيه فى كل حلقة من حلقات المنظومة الانتاجية والاستيرادية .

وطالب السقطى البنك الركزى بطرح كميات كبيرة من عملات فئات القروش فى الأسواق وإتاحة العمل بها فى كروت المشتريات وعمل حملات توعية بأهمية تلك العملات فى المنظومة الاقتصادية الكلية للمواطن وللاقتصاد المحلى.

كما طالب وزارة التجارة والصناعة بإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الكميات المناسبة من الفكة فى المحال وجميع مراكز البيع للجمهور.

كما طالب اتحاد الغرف التجارية بإجراء حملات توعية كبرى للتجار لتذكيرهم بميثاق الشرف الجليل لمهنتهم العريقة التى تمس كل مواطن مصرى وتنص على عدم المبالغة فى الأسعار وهوامش الربح ، وتجنب المضاربة بالأسواق ،و عدم الإحتكار للسلع أو إنتهاز الأزمات أو إفتعالها مع ضرورة تخفيض قيمة إجراءات التحوط التى يتخذونها وعدم المبالغة فيها .

وحث السقطى المواطنين على عدم التنازل عن الفكة المتبقية من عمليات البيع والشراء بحجة أنه لم يعد لديها قوة شرائية ومؤكدا أن التمسك بإجراء معاملات ذات فئات مالية متدنية وعدم التهاون فيها سيصب فى النهاية بوجود مبلغ جيد فى نهاية كل شهر يمكنهم من شراء سلع إضافية .