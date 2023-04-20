المالية:طرحنا أكثر من 50 مليون جنيه من "الفكة" فى أبريل بمناسبة الأعياد

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح أكثر من ٥٠ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فى شهر أبريل الحالى؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، على نحو يُلبى احتياجات المواطنين والأسواق بكل المحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

أضاف الوزير، أن "رقمنة" مصلحة الخزانة وسك العملة وفقًا لأحدث النظم العالمية، أسهم فى إحداث نقلة نوعية في مسار العمل داخل المصلحة، حيث تم استحداث العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من "الفكة" قبيل المواسم والأعياد.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تشهد لأول مرة توفير احتياطات من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على "الفلوس الجديدة" التى يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفى، و"الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، تزامنًا مع عيد "القيامة المجيد" و"عيد الفطر المبارك".