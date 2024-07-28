اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 يوليو 2024 02:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3743 جنيها لعيار 24

الأحد، 28 يوليو 2024 01:30 م
سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3743 جنيها لعيار 24 مشغولات ذهبية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع بحوالي 10جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر:

الذهب عيار 24يسجل 3743 جنيها.

الذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيها.

الذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها.

الجنيه الذهب 26200 جنيه.

 

الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي الارتفاع وسجلت أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريباً عند المستوى 2365 دولار للأونصة، حيث أغلق الذهب تداولات الأمس تحت المستوى 2400 دولار، وبالتالي قد نشهد تغيرات في سعر الذهب وفقاً لنتائج البيانات التي تصدر اليوم.

كسر سعر الذهب للمستوى 2365 دولار للأونصة يدفعه إلى مستويات 2350 ثم 2325 دولار للأونصة، بينما ارتداد السعر لأعلى يتطلب استقرار السعر فوق المستوى 2385 دولار للأونصة، ثم تحقيق اغلاق أسبوعي فوق المستوى المحورى 2400 دولار للأونصة.







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة