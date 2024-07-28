أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3275 جنيها للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر.

نستعرض أسعار الذهب الآن فى السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيه.



الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي الارتفاع وسجلت أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريباً عند المستوى 2365 دولار للأونصة، حيث أغلق الذهب تداولات الأمس تحت المستوى 2400 دولار، وبالتالي قد نشهد تغيرات في سعر الذهب وفقاً لنتائج البيانات التي تصدر اليوم.

كسر سعر الذهب للمستوى 2365 دولار للأونصة يدفعه إلى مستويات 2350 ثم 2325 دولار للأونصة، بينما ارتداد السعر لأعلى يتطلب استقرار السعر فوق المستوى 2385 دولار للأونصة، ثم تحقيق اغلاق أسبوعي فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.