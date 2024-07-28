تداول 21 سفينة بميناء دمياط و43 ألف طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16380 طن تشمل : 600 طن علف بنجر و 1230 طن ملح معبأ و 3050 طن كسب صويا و 11500 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31141 طن تشمل : 8950 طن خردة و 5679 طن قمح و 6916 طن حديد و 9596 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1056 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 520 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48656 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162646 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4676 حركة.