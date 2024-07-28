اليوم السابع
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تداول 11 ألف طن و692 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 28 يوليو 2024 09:29 ص
تداول 11 ألف طن و692 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و122 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 396 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 296 شاحنة و 34 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS .

كما شهد ميناء نويبع تداول 4250 طن بضائع و 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع اور ، كوين نفرتيتي، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1490 بموانيها.


 







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