تداول 11 ألف طن و692 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و122 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 396 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 296 شاحنة و 34 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS .

كما شهد ميناء نويبع تداول 4250 طن بضائع و 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع اور ، كوين نفرتيتي، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1490 بموانيها.



