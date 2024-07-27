تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و786 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 786 شاحنة و340 سيارة وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 528 شاحنة و 305 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 258 شاحنة و 35 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، والحرية2 والرياض وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربعة "أور، كوين نفرتيتي، بريدج وأيلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1670 راكبا بموانئها.