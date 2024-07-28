بدء التدريب الصيفى لطلاب مدرسة مياه بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف من خلال تنفيذ خطة التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية وبواسطة فريق عمل متخصص من القائمين على عملية التدريس بالمدارس الفنية لمياه الشرب مع الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب والقطاع التجاري وآلية القراءة ومطابقة العدادات الصحيحة.

وبدأ اليوم بطابور الصباح داخل مقر المحطة الأمريكي، ثم استعراض خطة التدريب والتأكيد علي توصيل الطلبة لأقصي استفادة و توزيع مجموعات العمل و النزول ميدانياً للتدريب علي الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى أن المدارس الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.