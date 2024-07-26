ضعف المياه بطهطا فى سوهاج للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينه طهطا غدا السبت ولمدة 24 ساعة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون ارضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

