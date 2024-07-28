الرعاية الصحية تستقبل خبراء طبيين دوليين ومصريين لزيارة المنشآت الصحية بالإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، وفداً من الخبراء الطبيين الدوليين والمصريين لزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، تأتي هذه الزيارة على هامش المؤتمر الدولي الأول لرعاية إصابات الرأس والعمود الفقري المتقدمة، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وضم الوفد، كل من الدكتور حازم أحمد مصطفى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس اوالدكتور كريستيان ماتولا، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأعصاب بجامعة فيينا الطبية، النمسا، والدكتور كاترين راوين، أستاذة ورئيسة قسم إعادة التأهيل العصبي والطب النفسي والعلاج النفسي بمستشفى جودشو، بون، ألمانيا، والدكتور هارالد ويدلهالم، أستاذ جراحة الإصابات بقسم جراحة العظام والصدمات في فيينا، النمسا.

وضم أيضًا، الدكتور أمير البربري، أستاذ جراحة الأعصاب في جامعة فيينا الطبية، النمسا، أ.د. محمد الديبكي، أستاذ جراحة الأطفال بجامعة عين شمس ود. مجدي الشيخ، أستاذ مساعد جراحة الأعصاب وجراحة العمود الفقري في جامعة طنطا، ود. عاصم عبداللطيف، أستاذ مساعد جراحة الأعصاب وجراحة الأعصاب للأطفال في جامعة عين شمس،و د. محمد خميس، مدرس مساعد جراحة الأعصاب في جامعة عين شمس، ود. سيف السويسي، طبيب مقيم في جراحة الأعصاب بجامعة عين شمس.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس الثقة الدولية في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة، وأكد الدكتور السبكي على أهمية هذه الزيارات في دعم تطوير القطاع الصحي في مصر من خلال تبادل التجارب والمعرفة مع الخبراء الدوليين والمصريين.

وتابع السبكي: "نحن فخورون باستقبال هذا الوفد من الخبراء الطبيين في منشآتنا الصحية في الإسماعيلية، هذه الزيارة تعكس مدى التقدم الذي أحرزناه في تحسين جودة الرعاية الصحية، نحن ملتزمون بمواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال التعاون الدولي والوطني وتبادل الخبرات، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، نشكر الخبراء على دعمهم وثقتهم في جهودنا، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات المثمرة في المستقبل."

وأضاف السبكي: "إن الدعم الدولي الذي نحظى به يعزز من قدرتنا على تنفيذ استراتيجياتنا الطموحة في تطوير الرعاية الصحية بمصر، نحن نعمل بجد لضمان أن تكون منشآتنا الصحية نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي."

وتابع السبكي: "نحن نسعى دائماً إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، ونسعى إلى تطبيق أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبية والتقنيات الحديثة في منشآتنا الصحية، زيارة اليوم تؤكد أهمية التعاون المستمر لتبادل المعرفة والخبرات التي تعود بالنفع على منظومة الرعاية الصحية ككل."

ولفت السبكي، إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في كافة أنحاء مصر.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولات ميدانية في عدد من المنشآت الصحية، منها مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدوا الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وغرف العمليات والرعايات المركزة، واطلعوا على أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية والتقنيات المستخدمة في تقديم الرعاية الصحية، وأشاد الخبراء بالمستوى المتقدم للمنشآت والخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حازم مصطفى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر: "نحن معجبون بمستوى التطور والتجهيزات الطبية التي شهدناها في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، الجهود المبذولة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة واضحة وملهمة، نثني على الهيئة وقيادتها لالتزامهم بتبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير القطاع الصحي في مصر."

وأضاف الخبراء: "لقد رأينا اليوم كيف يمكن للاستثمار في البنية التحتية الصحية وتدريب الكوادر الطبية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات أن يحقق نتائج مبهرة، هيئة الرعاية الصحية بمصر تقدم نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ونحن متحمسون لدعمها في رحلتها نحو تحقيق المزيد من التقدم والابتكار في الرعاية الصحية."

وتابع الخبراء: "التزام الهيئة بتحقيق معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات طبية متقدمة هو أمر يستحق الثناء، نحن نتطلع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير المنظومة الصحية في مصر، نحن على استعداد لدعم هذه الجهود والمساهمة في تعزيز التعاون الطبي بين مصر والدول الأخرى."