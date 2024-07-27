الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعقد مؤتمرا لرعاية إصابات الرأس والعمود الفقرى

الإسماعيلية - صبرى غانم

يعقد فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، غدا الأحد، المؤتمر الدولي الأول لرعاية إصابات الرأس والعمود الفقري المتقدمة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الإسماعيلية الطبي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وبإشراف من الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية.

ويضم المؤتمر نخبة من كبار الخبراء الطبيين الدوليين والمصريين، منهم الدكتور حازم أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الأعصاب وجراحة العمود الفقري كلية الطب جامعة عين شمس، والأمين العام للجمعية المصرية لجراحي الأعصاب (رئيس المؤتمر) .

كما يشارك بفعاليات المؤتمر الدكتور كريستيان ماتولا، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأعصاب، جامعة فيينا الطبية، النمسا، والدكتورة كاترين راوين، أستاذ ورئيس قسم إعادة التأهيل العصبي والطب النفسي، العلاج النفسي، مستشفى جودشو، بون، ألمانيا، والدكتور هارالد ويدلهالم، أستاذ جراحة قسم جراحة العظام والصدمات، فيينا، النمسا، الدكتور أكسل كولمتز، رئيس قطاع الشئون الطبية في النمسا.

ويتناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، منها: الفسيولوجيا المرضية وتصنيف إصابات الرأس، الفحوصات والإشاعات للتشخيص المتقدم والتقييم السريري، و خطط علاجية شاملة لمختلف حالات إصابات الرأس وتقنيات الجراحة الحدية والمتطورة في إصابات الرأس المعقدة، و الرعاية العناية المركزة العصبية لمرضى اصابات الرأس، و إعادة التأهيل العصبي.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر محاضرات من الخبراء الطبيين الدوليين والمصريين، حول عرض الحالات تفاعلية، وعرض التدخلات الجراحية، ومناقشات جماعية متعددة التخصصات.