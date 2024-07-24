هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفى القصاصين التخصصى بالإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد مستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها من الإسكوا ISQua العالمية .

وأشارت الهيئة أن مستشفى القصاصين التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية تقدم العديد من الحزم الطبية والعلاجية للمرضى وفقاً لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية فى مختلف التخصصات وأبرزها «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، النساء والتوليد، الأطفال، الأوعية الدموية، الكُلى، التخدير» وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء والاستشاريين والاخصائيين والفنيين لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، أن مستشفى القصاصين التخصصي قدمت أكثر من 200 ألف خدمة طبية منذ انضمامها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل منذ 8أشهر وحتى الآن، وشملت العديد من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات منها تدخلات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، إلى جانب جراحات متقدمة وذات طابع خاص وذات مهارة، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل و العيادات الخارجية و الطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات بالاضافة للخدمات بالقسم الداخلى والعناية المركزة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 16 سرير داخلي، 16 سرير عناية، 12حضَّانة، 17 ماكينة غسيل كُلوى ، فضلًا عن 3 غرف عمليات وكشك للولادة الطبيعى.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الإسماعيلية، والتي بلغ عددها 45 منشأة صحية تم اعتمادها كليًا ومبدئيًا طبقا للمعايير الاعتماد القومية GAHAR، منهم 28 منشأة معتمدة كليًا، و17 منشأة معتمدة مبدئيًا تمهيدًا للحصول على درجة الاعتماد الكلية.

و هنأ الدكتور أحمد السبكي، كتيبة العمل بمستشفى القصاصين التخصصي، مثمنًا جهود كل من ساهم في الوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لـ جودة الرعاية الصحية (إسكوا)، معربًا عن فخره باعتماد 96% من منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.