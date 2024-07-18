لو هتاخد فيتامينات.. نصائح اتبعها لتحسين امتصاصها بجسمك

كتبت إيناس البنا

المكملات الغذائية هي منتجات مصممة لزيادة كمية العناصر الغذائية التي تتناولها يوميًا، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية وغيرها من المركبات الأساسية.

غالبًا ما تُستخدم هذه المكملات الغذائية لمعالجة أوجه القصور الغذائية، أو دعم الحالات الصحية، أو تعزيز الصحة بشكل عام، ورغم أن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة، إلا أن بعض التغييرات الغذائية وممارسات نمط الحياة قد تعمل على تحسين امتصاص العناصر الغذائية بشكل كبير.

إليك كيفية التأكد من حصولك على العناصر الغذائية الضرورية عند تناول المكملات الغذائية وفقا لتقرير موقع ان دى في

1. تناول المكملات الغذائية مع الطعام

يتم امتصاص العديد من الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل عند تناولها مع الطعام، وخاصة تلك التي تذوب في الدهون. تتطلب الفيتامينات التي تذوب في الدهون (أ، د، هـ، ك) الدهون الغذائية لامتصاصها بشكل صحيح، تناولها مع وجبة تحتوي على دهون صحية، مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون، يعزز من توافرها البيولوجي.

2. تقسيم الجرعات على مدار اليوم

لا يستطيع الجسم امتصاص سوى كمية معينة من العناصر الغذائية في المرة الواحدة، تقسيم الجرعات يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر، مما يمنع إفراز الفائض ويضمن إمدادًا ثابتًا طوال اليوم.

3. تجنب تناولها مع القهوة أو الشاي

تحتوي القهوة والشاي على مركبات مثل التانين والكافيين التي قد تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية. يمكن لهذه المركبات أن ترتبط بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم، مما يقلل من امتصاصها.

4. تناول فيتامين سي مع مكملات الحديد

يعمل فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد غير الهيمي، وهو نوع الحديد الموجود في الأطعمة والمكملات الغذائية النباتية، يحول فيتامين سي الحديد إلى شكل يسهل على الجسم امتصاصه.

5. حافظ على رطوبة جسدك

يعد الترطيب الكافي أمرًا بالغ الأهمية لنقل وامتصاص العناصر الغذائية، يساعد الماء في إذابة العناصر الغذائية ونقلها عبر أغشية الخلايا، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم وتناول المكملات الغذائية مع كوب كامل من الماء لتسهيل الامتصاص.

6. ضع صحة أمعائك في الاعتبار

تعتبر الأمعاء الصحية ضرورية لامتصاص العناصر الغذائية. يمكن للبروبيوتيك والبريبايوتيك تحسين صحة الأمعاء، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، أدرج البروبيوتيك والبريبايوتيك في نظامك الغذائي للحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

7. احرص على تناول الكالسيوم والحديد معًا

يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد عند تناوله معًا، لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص، تناول مكملات الكالسيوم والحديد في أوقات مختلفة من اليوم.

8. تجنب تناول الفيتامينات المتعددة على معدة فارغة

يمكن أن تسبب بعض الفيتامينات والمعادن اضطرابًا في المعدة أو تتطلب تناول الطعام لتحسين الامتصاص. يمكن أن يمنع تناول الفيتامينات المتعددة مع الطعام الغثيان ويحسن امتصاص بعض العناصر الغذائية. تناول الفيتامينات المتعددة مع وجبة الطعام لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتجنب الانزعاج المعوي.