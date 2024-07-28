احذرى.. ارتداء الكعب العالي والأحذية الضيقة يُعرضك لخطر الإصابة بهذه الحالة

كتبت مروة هريدى

يُمثل ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والضيقة مخاطر على صحة القدمين لدى النساء، ويمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية الضيقة ذات الكعب العالي لفترة طويلة من الوقت إلى مجموعة متنوعة من تشوهات مقدمة القدم، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

أحد هذه الاضطرابات هو اضطراب يسمى أصابع المخلب أو أصابع القدم المخلبية، وهو اضطراب شائع في الجزء الأمامي من القدم، مما يتسبب في انحناء أصابع القدم إلى الأسفل وتشبه المخالب الصغيرة، وإن الخلل الناتج عن ارتداء أحذية عالية الكعب وضيقة هو مصدر هذا التشوه، والذي ينتج عن ضعف عضلات القدم، وقد يتفاقم هذا الاضطراب بمرور الوقت ويؤدي إلى تشوه دائم.

اختر مقاسك بحكمة

تتأثر درجة وطريقة تطور تشوهات القدم بشكل كبير بتصميم حذائك وملائمته، ويمكن أن تحدث تشوهات أصابع القدم في الغالب بسبب الأحذية الضيقة أو غير الملائمة، وخاصة الأحذية ذات الكعب العالي، وفي حين أن الأحذية الضيقة تضغط على أصابع القدم، وتضعف العضلات وتسبب اختلال التوازن الذي قد يؤدي إلى تشوهات أصابع القدم، فإن الأحذية ذات الكعب العالي تُحمل وزن الجسم بالكامل على مقدمة القدم، ويرتفع معدل حدوث هذا التشوه مع تقدم في العمر، ويبلغ ذروته في السبعينيات والثمانينيات على وجه الخصوص.

عوامل الخطر الإضافية

يقول أطباء العظام إن ارتداء الأحذية غير الملائمة، يمكن أن تتسبب في حالات مختلفة مثل مرض السكري والتهاب المفاصل وضعف العضلات وتشوهات القدم الأخرى في ظهور أصابع المخلب، ويرتبط تشوه أصابع المخلب بشكل خاص بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، وخاصة عند الإناث، بالإضافة إلى الأورام والمسامير ومشاكل القدم الأخرى، ويعاني الأشخاص الذين لديهم أصابع المخلب بشكل متكرر من الألم في جميع أنحاء أقدامهم ويصبحون في النهاية غير قادرين على الوقوف أو الحركة.

المضاعفات الرئيسية

يمكن أن يتطور هذا الاضطراب من تشوه مرن إلى أصابع مخالب صلبة إذا لم يتم إزالة الضغط عن أصابع القدم بشكل كافٍ، ويمكن أن تصبح البقع السميكة من الجلد والتي تسمى الذرة أقل حماية وتتطور إلى قرح، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

العلاج والوقاية

اعتمادًا على شدة التشوه وصلابته، يُنصح بمزيج من التدخل الطبي والعلاج الطبيعي والرعاية المنزلية لعلاج أصابع المخالب، ويمكن تقليل الشعور بالألم وعدم الراحة باستخدام أحذية مصممة خصيصًا، وتحتوي على مساحة كافية لأصابع القدم، وتناسب بشكل مريح، بالإضافة إلى ذلك، من المفيد استخدام أحذية مصممة خصيصًا مع مناطق أصابع عميقة للغاية وحشو يخفف الضغط على مقدمة القدم، وقد تصبح الجراحة ضرورية في الظروف القصوى لتقصير عظم قاعدة إصبع القدم حتى يمكن تقويمه، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أو ثمانية أشهر حتى تلتئم أصابع القدم تمامًا بعد الجراحة.