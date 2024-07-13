علاج التهاب المفاصل.. 7 أطعمة تجنبها لتخفيف الألم

كتبت مروة هريدى

تجنب تناول أطعمة معينة قد يساعد الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل على التحكم في أعراضهم، ويمكن أن يشمل ذلك تجنب الدهون المسببة للالتهابات، والأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، والأطعمة عالية الملح، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، حسبما أفاد موقع "Newshealthtoday".

وقد يكون استهلاك بعض الأطعمة مفيدًا أيضًا في إدارة أعراض التهاب المفاصل، ويمكن أن يشمل ذلك اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الكاملة والتركيز على الدهون المضادة للالتهابات.

فيما يلى.. 7 أطعمة يجب الحد منها لتخفيف الالم الناتج عن التهاب المفاصل:

1. الدهون المسببة للالتهابات

عدة أنواع من الدهون يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، يجب على الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الحد من الأنواع التالية:

أحماض أوميجا 6 الدهنية الموجودة في العديد من الزيوت، مثل الذرة وعباد الشمس والزيوت النباتية، حيث أن هذه الاحماض لن تكون ضارة إذا تم تناولها باعتدال.

الدهون المشبعة، تحتوي اللحوم والزبدة والجبن على هذا النوع من الدهون، ويجب أن تمثل الدهون المشبعة أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

الدهون المتحولة، يمكن أن يكون هذا النوع من الدهون ضارًا لأنه يقلل من مستويات الكوليسترول "الجيد"، ويزيد من مستويات الكوليسترول "الضار"، ويزيد الالتهاب.

2. السكريات المضافة

تشير مراجعة عام 2020 إلى أن الأشخاص الذين يشربون الصودا العادية المحلاة بالسكر لديهم خطر متزايد للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، فالاستهلاك المتكرر للمشروبات المحلاة بالسكر يمكن أن يساهم أيضًا في السمنة والالتهابات وغيرها من الحالات المزمنة.

وتشمل الأطعمة والمشروبات التي قد تضيف الكثير من السكر إلى النظام الغذائي للشخص، الكيك والمعجنات والبسكويت والمشروبات الغازية وعصير الفواكه.

3. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح

قد يؤدي الإفراط في تناول الملح أو الصوديوم إلى زيادة خطر إصابة الشخص بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وقد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

4. الباذنجانيات

الباذنجانيات هي خضروات تحتوي على مركب السولانين، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الخضروات المحتوية على السولانين قد تتداخل مع ميكروبات الأمعاء وتزيد الالتهاب بشكل غير مباشر.

لذلك تنصح مؤسسة التهاب المفاصل الأشخاص الذين يشتبهون في أن الباذنجانيات قد تؤدي إلى تفاقم أعراضهم، يجب عليهم استبعاد هذه الأطعمة من نظامهم الغذائي، وتشمل:

الطماطم

الفلفل

الفلفل الحار

الباذنجان

البطاطا

5. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات

بالنسبة للأشخاص المصابين بالنقرس، قد ينصح الطبيب باتباع نظام غذائي منخفض البيورين بالإضافة إلى الأدوية، والبيورينات هي مواد موجودة في الأطعمة يحولها الجسم إلى حمض البوليك، وبمكن أن يتراكم حمض اليوريك في مجرى الدم، مما يسبب نوبة النقرس. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الأطعمة والمشروبات التالية تحتوي على نسبة عالية من البيورينات:

لحوم الأعضاء، مثل الكبد

اللحم أحمر

بعض المأكولات البحرية، مثل: السردين، وسمك السلمون المرقط، والتونة، ومع ذلك، تشير مراجعة عام 2018 إلى أن بعض الخضروات الغنية بالبيورين، مثل القرنبيط والفطر والفاصوليا، ليس لها أي صلة بمخاطر النقرس.

6. اللحوم المصنعة والحمراء

قد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، كما ربطت بعض الدراسات بين تناول اللحوم الحمراء والبداية المبكرة لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

7. الكربوهيدرات المكررة

قد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة إلى زيادة الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكربوهيدرات المكررة أيضًا إلى زيادة مقاومة الأنسولين ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وكلاهما من عوامل الخطر لالتهاب المفاصل.

تشمل الكربوهيدرات المكررة السكريات المضافة والحبوب التي تخضع لمعالجة إضافية، مما يؤدي إلى إزالة الألياف والمواد المغذية، ومن أمثلة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحبوب المكررة ما يلي:

الخبز الأبيض

بعض المخبوزات

الحلويات