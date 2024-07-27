CNN: أداء مبهر للمغنية الكندية سيلين ديون فى حفل افتتاح أولمبياد باريس

محمد جمال

أشادت شبكة سى إن إن الأمريكية بأداء المغنية سيلين ديون حفل افتتاح أولمبياد باريس2024، وأكدت الشبكة أن المغنية الكندية سيلين ديون، اختتمت حفل افتتاح أولمبياد باريس2024، بنسخة محدثة من "ترنيمة الحب"، وهى إحدى روائع المغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف.

ويعتبر هذا الحفل أول أداء مباشر لسيلين ديون منذ الإعلان عن إصابتها بـ "متلازمة الشخص المتيبس" فى 2022، حيث اعتلت فيه منصة نُصبت أسفل برج "إيفل"، بينما كانت الشعلة الأولمبية ترتفع فى سماء العاصمة الفرنسية.

وأصيبت ديون بمتلازمة نادرة تؤثر على الجهاز العصبى، وتحديدا على الدماغ والحبل الشوكى، وفقا للمعهد الوطنى للاضطرابات العصبية فى أمريكا.

وأعلنت ديون (56 عاما) فى ديسمبر 2022، أنها ستأخذ إجازة من التزاماتها المهنية للتركيز على صحتها بعد الكشف عن تشخيصها. وقالت وقتها إن حالتها لم تسمح لها "بالغناء بالطريقة التى اعتدت عليها".

وسادت حالة من الترقب حول مشاركة سيلين ديون فى حفل افتتاح أولمبياد باريس، خلال الأيام الماضية، دون أن تصدر أى إشارة من المغنية مسبقة، حول مشاركتها فى الحفل سواءً عبر موقعها الرسمي، أو حسابتها الرسمية على منصات التواصل.

وقبل حفل الافتتاح نشرت ديون عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صوراً لها محاطة بمعجبيها فى العاصمة الفرنسية، علقت عليها بالقول: "سعيدة جدًا لوجودى هنا معكم هذا الأسبوع، وأود أيضًا أن أتقدم بالشكر الجزيل لرجال الدرك المحليين للحفاظ على سلامتنا".