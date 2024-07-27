سيلين ديون تتحدى المرض وتعود بـ"أنشودة الحب" فى أولمبياد باريس

كتبت ـ رباب فتحى

قالت النجمة سيلين ديون، إنها تشعر بالبهجة بعد عودتها إلى المسرح للمرة الأولى منذ 2020 لتغنى مباشرة في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وغنت النجمة، التي تم تشخيصها بمتلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي، أغنية ايديث بياف، "أنشودة الحب" من برج إيفل لجمهور عالمي من الملايين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ديون قدمت ليلة الجمعة، أداءً مؤثرًا لأغنية ايديث بياف لعام 1950 مصحوبة بعازف بيانو، مع حلقات الألعاب الأولمبية فوقها. وكتبت بياف الأغنية لحبيبها الملاكم مارسيل سيردان، الذي توفي في حادث تحطم طائرة.

في عام 2021، ألغت ديون إقامتها في لاس فيجاس بسبب مخاوف صحية، وفي ديسمبر 2022، كشفت عن تشخيص إصابتها بمتلازمة إس بي إس وألغت جولتها العالمية "كورييدج". قبل ليلة الجمعة، لم تقدم عرضًا علنيًا منذ ذلك الحين.

في الفيلم الوثائقي "أنا سيلين ديون" لعام 2024، تحدثت عن حالتها النادرة التي تسبب عدم مرونة عضلية تدريجية. وتحدثت عن رغبتها في العودة إلى المسرح، وأظهر البرنامج لقطات مطولة لها وهي تعاني من نوبات من المرض قبل الغناء.

وكانت قدمت ديون عروضها في أولمبياد أتلانتا عام 1996.

كتبت على إنستجرام: "يشرفني أن أؤدي الليلة، في حفل افتتاح باريس 2024، وأشعر بالبهجة للعودة إلى إحدى مدن المفضلة لدي! والأهم من ذلك كله، أنا سعيدة جدًا للاحتفال بهؤلاء الرياضيين المذهلين، بكل قصصهم عن التضحية والتصميم والألم والمثابرة."

وأضافت "لقد ركزتم جميعًا على حلمكم، وسواء حصلتم على ميدالية أم لا، آمل أن يعني وجودكم هنا أن هذا الحلم قد تحقق لكم! يجب أن تكونوا جميعًا فخورين جدًا، فنحن نعلم مدى الجهد الذي بذلتموه لتكونوا الأفضل على الإطلاق. حافظوا على تركيزكم، استمروا، قلبي معكم!"



