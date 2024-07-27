عودة مبهرة بعد انسحاب من الحياة.. BBC تعلق على ظهور سيلين ديون فى الأولمبياد

محمد جمال

وصفت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى عودة النجمة سيلين ديون للغناء بعد مرضها بالمبهرة، مشيرة إلى أن سيلين ديون أبهرت العالم بـ"أنشودة الحب" فى افتتاح أولمبياد باريس رغم إصابتها بمرض نادر.

وأكدت بى بى سى أنه بعد غياب سيلين ديون أربع سنوات عن الغناء بسبب إصابتها بمرض نادر، ظهرت المغنية الكندية سيلين ديون، في حفل افتتاح أولمبياد باريس، ليكون هذا أول ظهور لها على المسرح وعودتها للغناء فى قلب عاصمة النور.

وظهرت ديون بفستان أبيض، فى مشهد مبهرعلى الجمهور من على مسرح فى الطبقة الأولى لبرج إيفل، ليكون هذا المشهد أحد أبرز مشاهد الحفل المبهر أمام برج إيفل الشهير. وقامت بغناء نسخة معدلة من أنشودة الحب "L'hymne a l'amour" ، الأغنية الشهيرة للمغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف.

وقبيل الحفل نشرت سيلين تغريدة على موقع إكس، قالت فيها: "يشرفني أن أؤدي الليلة حفل افتتاح باريس 2024، ويغمرني الفرح بعودتي إلى إحدى المدن المفضلة لدى".

وجاء ظهورها في الحفل بمثابة مفاجأة سارّة لجمهورها، خاصة أنه لم يكن هناك مؤشرات أو أخبار من جانبها حول مشاركتها، لكنها كانت قد أكدت وجودها في باريس قبل الافتتاح ونشرت صوراً لها مع معجبيها في الشارع على منصة إكس وإنستغرام.

وكتبت سيلين تعليقاً على الصورة: "سعادتي غامرة لوجودي هنا معكم هذا الأسبوع، وأود أيضاً تقديم الشكر الجزيل لقوات الشرطة والدرك للحفاظ على سلامتنا".

وكان أخر ظهور لها فى حفلات الأولمبياد عام 1996، عندما قدّمت عرضاً غنائياً في افتتاح أولمبياد أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصيب العالم بصدمة عندما أعلنت صاحبة أغنية تايتانيك الشهيرة عام 2022 توقفها عن الغناء تماماً، بسبب إصابتها بالمرض النادر متلازمة الشخص المتيبّس، حيث كتبت ديون على إنستجرام في ديسمبر، "كنت أواجه مشاكل صحية لفترة طويلة"، "تم تشخيصي باضطراب عصبي نادر جداً".

وبعد هذا الإعلان المدمر، أوقفت سيلين ديون جولتها الغنائية العالمية، وانسحبت من الحياة العامة ونادراً ما شوهدت في الأماكن العامة، وتعد متلازمة التشنج العضلي، مرضاً مناعياً يمكن أن يكون منهكاً ولا يوجد علاج معروف له.

ويحدث المرض بسبب عدم وصول الإشارات من الأعصاب إلى العضلات بشكل صحيح، ويمكن خلال نوبة مرضية شديدة، أن تكون التشنجات سيئة للغاية لدرجة أنها بالكاد تستطيع التحرك.

ولكن بعد أن تم تشخيصها بشكل صحيح، أصبحت الآن تفهم الحالة وتمكنت أخيراً من التعامل معها.