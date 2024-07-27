وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركتى العربية وممفيس للأدوية.. صور

كتب عبد الحليم سالم

‎- المهندس محمد شيمي: تطوير خطوط الإنتاج والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد ورفع كفاءة العاملين من أولويات العمل



‎في إطار الاهتمام بقطاع الدواء وتنمية صناعة المستحضرات الطبية في الشركات التابعة، واستمرارا للزيارات الميدانية، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية في شركتي العربية للأدوية (أدكو) وممفيس للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

‎تفقد المهندس محمد شيمي، خلال الجولة، الخطوط والوحدات والمناطق الإنتاجية، والمعامل والمخازن ومحطات المياه، وموقف الأعمال الجارية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) واشتراطات هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي الشركة القابضة للأدوية، ورشا عمر مساعد الوزير.

‎استمع المهندس محمد شيمي إلى عرض تقديمي حول الشركتين تضمن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال والمنتجات وحجم الطاقات الإنتاجية والمبيعات، وخطة التطوير والرؤية المستقبلية. وتفقد الوزير، أقسام الإنتاج ومنها تصنيع مستحضر "ريفو" وبخاخات الايروسول والأشربة والأقراص بشركة العربية، وخطوط الإنتاج في "ممفيس" والمنطقة العقيمة ومنطقة المراهم الجديدة وأقسام الأقراص والكبسولات والكريمات، بحضور الدكتور تامر الحسيني العضو المنتدب للشركة العربية (أدكو)، وباسم عبد الله العضو المنتدب لشركة ممفيس للأدوية.

‎أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات الدوائية التابع للوزارة يحظى باهتمام كبير، وأن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها في الشركات التابعة وتطوير خطوط إنتاجها وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والعمل على زيادة الإنتاج والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية في مقدمة الأولويات وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.

‎يذكر أن شركة ممفيس تعد من أعرق شركات الأدوية والصناعات الكيماوية في الشرق الأوسط حيث بدأت نشاطها عام 1940، فيما تأسست "أدكو" عام 1963 وتعمل في صناعة المستحضرات الطبية والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية.