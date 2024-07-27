مصرع سكرتير مدينة نخل وابنه فى حادث سير بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة نخل بوسط سيناء حادثًا أدى إلى مصرع علي صالح جمعة، سكرتير مركز ومدينة نخل، البالغ من العمر 50 عامًا، ونجله يوسف، البالغ من العمر 13 عامًا، نتيجة انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها على طريق سيناء الأوسط.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى نخل، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

من جانبه، نعى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الفقيد علي صالح جمعة ونجله، معبرًا عن حزنه العميق وأسفه لهذا الفقد الجلل. وقال اللواء مجاور: "باسم أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، نتقدم بخالص تعازينا القلبية لأسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته".

كما قدم اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والسيد عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، تعازيهم لأسرة الفقيد، معربين عن تضامنهم معهم في هذا المصاب الأليم.