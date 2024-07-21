مخطط استراتيجى لتوسعة مدينة نخل بوسط سيناء حتى 2037 وتحسين الخدمات الصحية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن المخطط الاستراتيجي لمدينة نخل حتى عام 2037 شهد زيادة كبيرة في مساحته، حيث ارتفع من 369 فدانًا في عام 2024 إلى 1251 فدانًا في عام 2037، وهذه الزيادة تأتي بهدف إتاحة الفرصة لإقامة توسعات سكنية وزراعية ومشاريع ذات نفع عام في مناطق نخل بوسط سيناء، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية وسط سيناء.

وأكد سالم أنه في سياق تحسين الخدمات الصحية بوسط سيناء، تم الانتهاء من تركيب وحدة الأشعة المقطعية في مستشفى نخل المركزي، هذا الجهاز الحديث ذو التقنية العالية سيسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بوسط سيناء، مما يوفر عليهم مشقة الذهاب إلى مدن العريش أو الإسماعيلية أو السويس للحصول على هذه الخدمة.

وأشار إلى تنفيذ مبادرة لطرح مشاريع وأفكار قابلة للتنفيذ لاستغلال الموارد المتاحة، وذلك من أجل بيئة نظيفة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تنفذها محافظة شمال سيناء.

كما أعلن رئيس مركز ومدينة نخل عن بدء عمليات تشغيل تجمع طيبة التمد بمركز نخل بوسط سيناء، بهدف إعمار التجمع وتنميته. تم إنشاء وحدة ميكنة زراعية لخدمة أهالي التجمع من خلال توفير المعدات اللازمة لتسوية وتخطيط الأراضي الزراعية. وأضاف أن عمليات تزويد التجمعات التنموية بجميع الخدمات مستمرة لاستكمال دورها كنقاط تعمير وتنمية.

وأوضح سالم أن منطقة نخل شهدت إنشاء سلسلة من التجمعات التنموية تشمل "طويل الحامض، والخفجة، والنثيلة 1 و2، وأبو رصاصه بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد". تم تشغيل المحطات والآبار بالتجمعات التنموية بالنثيلة 1 و2، بالإضافة إلى تشغيل محطات الري ومحطة المياه ومحطة الصرف الصحي، بحضور منتفعي التجمع الذي يشمل 220 منزلًا سكنيًا. كما تم تسليم مدرسة، ومسجد، وساحة رياضية، ودار مناسبات، واستراحات للعاملين، و10 محلات تجارية لتشكيل مجمع متكامل للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى محطة بيطرية ومركز بحوث زراعية ومعصرة زيتون.

وفيما يخص تجمع الغويل بالكنتلا، تم إطلاق التيار الكهربائي لإنارته، بالإضافة إلى دعمه بأعمدة جهد متوسط ومحول كهرباء وأعمدة جهد منخفض من مشروعات الخطة الاستثمارية.

تشير بيانات مركز معلومات محافظة شمال سيناء إلى أن مركز نخل يعد من أكبر مساحات مراكز شمال سيناء، ويقع في الجزء الأوسط الجنوبي من المحافظة. تعتبر مدينة نخل حلقة ربط بين شمال سيناء وجنوبها، حيث تبعد عن العريش 156 كم، وعن السويس 127 كم، وعن نويبع 208 كم. تبلغ مساحة المركز 10710 كم²، ويبلغ عدد سكانه التقديري لعام 2021 حوالي 6288 نسمة. وتعتبر مدينة نخل مدينة التاريخ والآثار كونها أهم محطة على طريق الحج المصري القديم.