قرار لمجلس جامعة الأقصر باعتبار يوم السبت يوم عمل رسمى بجميع الكليات

الأقصر – أحمد مرعى

قرر مجلس جامعة الأقصر في جلسته رقم 65 برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اعتبار يوم السبت يوم عمل رسمي بجميع كليات الجامعة والإدارة المركزية بدءاً من العام الجامعي 2024/2025.

وبهذا القرار ستبدأ أيام العمل الرسمية في كليات الجامعة يوم السبت من كل أسبوع وتنتهي يوم الخميس على أن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية.

فيما عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 65، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومناقشة موضوعات مهمة ذات الصلة بالعملية التعليمية، حيث ناقش المجلس موعد إجراء تحويلات ونقل القيد من وإلي كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، على أن يبدأ موعد قبول التحويلات يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م وحتي بداية العام الجامعي 2024/2025م.

وبشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، فقد اعتمد المجلس أن يبدأ القبول بدءاً من الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024م.

واعتمد مجلس الجامعة قواعد توزيع طلاب كلية العلوم علي شعب الكلية المختلفة طبقاً لرغبة الطالب مع عدم الإخلال بالمادة رقم (3) من لائحة الكلية، على النحو التالى:- (أولا: العلوم الطبيعية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات) بصفة أساسية بالإضافة إلي 5% من طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) طبقاً لرغبة الطلاب ومواد التفضيل - ثانيا: العلوم البيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي علوم) فقط بما لا يقل عن 60% ولا يتجاوز 85% من طلاب ذات الشعبة المتقدمين للكلية - ثالثاً : العلوم الجيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات أو علمي علوم) طبقا لرغبة الطالب بشرط أن لا يقل عدد الطلاب عن 10% من مجموع المتقدمين للكلية).