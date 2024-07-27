حصاد الوزارات.. وزير التموين يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع

إعداد ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

مركز المناخ: انكسار الموجة الحارة بسبب تدهور مؤقت للمرتفع الجوى

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023-2024.. مؤتمر صحفى بالمشيخة لإعلان التفاصيل

الأرصاد تحذر: استمرار اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ3.5 متر

وزير التموين يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية

وزارة التعليم: لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والتصحيح مستمر

وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ السلع ومراجعة الأسعار بشكل دورى

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الثانوى العام

26 ألفًا تقدموا لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر وغلق التسجيل الجمعة المقبل

وزير التموين: ننسق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على توفير السلع وكتابة الأسعار

بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان.. صور

غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار رعدية أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

وزيرة التضامن تطلق حملة إيد واحدة بالتعاون مع التحالف الوطنى و"حياة كريمة"

وزير الرى: اتخاذ اللازم تجاه الأراضى المخالفة لسحب المياه من ترعة الحمام

فتح باب التقدم لاختيار المعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية