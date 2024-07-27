غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار رعدية أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع غدا أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وحلايب وشلاتين.

ومتوقع غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

ومتوقع أيضا غدا اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.