وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على منافذ السلع ومراجعة الأسعار بشكل دورى

كتب مدحت وهبة وجاكلين منير

طالب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية، ومراجعة الأسعار بشكل دوري بجميع المنافذ، كما أن هناك وفرة من كافة السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية، وسيكون هناك زيارات دورية وتقارير بشكل يومي عن حالة السوق ومدى توافرها وأسعارها، لافتا إلى تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء والرقابة المالية لزيادة تفعيل البورصة السلعية، فلن تكتفي بالقمح فقط، مشيرًا إلى أنه وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف نركز على زيادة حجم المخزون من السلع الأساسية، والتركيز على ضبط الأسعار.

أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين جولة تفقدية على المنشات التموينية ومخازن الجملة وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ومكتب خدمة المواطنين وحرص الوزير بمجرد دخوله مكتب التموين بسؤال العاملين عن أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على إنهائها وتطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الخدمات، حيث تقدم مكاتب التموين المطورة خدمات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى وكافة الخدمات لأصحاب البطاقات.

وحرص الوزير على الالتقاء بالعاملين بالمكتب وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تقديم الخدمات مطالبهم بحصر جميع المشاكل التى تواجه المواطنين داخل المكاتب التموينية والعمل على حلها، مؤكدًا ان خدمة المواطن تعد أهم آليات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

حديث الوزير مع العاملين داخل مكتب التموين جعلهم يشعرون بسعادة خاصة بعد تأكيد الوزير على تطوير الخدمات بشكل يضمن للمواطن حقوقة، كما أن الارتقاء بمنطومة العمل سينعكس بالإيجاب على الموظف نفسه داخل المكاتب، مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطن يعد المحور الأساسى لعمل الوزارة فى الوقت الحالى.