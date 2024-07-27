وزير التموين: ننسق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على توفير السلع وكتابة الأسعار

كتب مدحت وهبة وجاكلين منير

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون كبير مع الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل توفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطن، كما تم الاتفاق مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على إعلان أسعار السلع حتى يكون المواطن على معرفة بسعر المنتج.

وكشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف الوصول إلي 6 آلاف صومعة حقلية خلال الفترة القادمة مع زيادة محطات السكك الحديدية في الصوامع الكبري كما ان هناك أتجاه الي استخدام النقل النهري، وذلك بعد زيادة أسعار السولار ايضا أن هناك حلول كثيرة يجب العمل على اتخاذها بما يضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار منخفضة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة على هامش زيارته إلى محافظة الإسكندرية، حيث أجرى الوزير، جولة تفقدية على المنشآت التموينية ومخازن الجملة وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ومكتب خدمة المواطنين وأيضاً منافذ ومخازن الشركات التابعة.

وحرص الوزير بمجرد دخوله مكتب التموين بسؤال العاملين عن أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين للعمل على إنهائها وتطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الخدمات، حيث تقدم مكاتب التموين المطورة خدمات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى وكافة الخدمات لأصحاب البطاقات.