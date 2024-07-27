تعرف على السيرة الذاتية للواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج الجديد

سوهاج - محمود مقبول

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بحركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة لعام 2024، تضمنت تعيين اللواء صبرى صالح عزب، خلفاً للواء محمد المنعم شرباش، والذى تمت ترقيته ليعمل مساعد الوزير لجنوب الصعيد.

تولى اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج العديد من المناصب القيادية، حيث عمل مساعدا للأمن العام بغرب الدلتا وعمل وكيلا لمباحث الفيوم، وعمل حاكمدار شرق إسكندرية، ثم عمل نائبا لمدير أمن الإسكندرية، وتم ترقيته في الحركة الحالية ليصبح مديرا لأمن سوهاج.

يعد اللواء صبرى صالح عزب من ضباط وزارة الداخلية الأكفاء والمتميزين الذين عملوا فى العديد من المناصب الشرطية المختلفة واكتسب خلالها خبرات كبيرة فى المجال الأمنى منذ أن عمل فى أقسام الشرطة المختلفة فى البحث الجنائي.