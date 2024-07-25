اليوم السابع
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محارب الجريمة.. معلومات عن اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط الجديد

الخميس، 25 يوليو 2024 10:16 ص
محارب الجريمة.. معلومات عن اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط الجديد اللواء عصام هلال مدير أمن محافظة دمياط
دمياط - هيثم مراد

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أعلنت وزارة الداخلية عن حركة التنقلات السنوية بين قيادات الوزارة، والتي تضمنت تغيير بعض القيادات على مستوى المحافظة، وشملت حركة تنقلات ضباط الداخلية تعيين اللواء عصام هلال مديرا لأمن محافظة دمياط.

ونعرض في السطور القادمة أبرز المعلومات مدير أمن دمياط الجديد:

قضى اللواء عصام هلال فترة كبيرة بمنصب مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، خلال تلك الفترة تمكن من محاربة كافة أوجه الجريمة،  حتي لقبه الأهالى بـ"محارب الجريمة".

تقلد اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط الحالي منصب حكمدار قطاع الجنوب فى مديرية أمن الشرقية، ثم تم تعيينه نائبا لمدير أمن الشرقية، حتي أعلنت حركة التنقلات اليوم عن تعيينه مديرا لأمن دمياط.

ساهمت مشاركاته في تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط الأمنى بمحافظة الشرقية، يعد أحد القيادات الأمنية البارزة داخل وزارة الداخلية وهو يمتلك سجل مهني ملئ بالإنجازات خاصة فى مواجهة كافة أشكال الجريمة.







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